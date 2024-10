Wetsvoorstel laat burgers rijbewijs digitaal aanvragen en verlengen

Het kabinet wil dat burgers straks digitaal hun rijbewijs kunnen aanvragen en verlengen. Dit zou onder andere fraude zoals 'morphing' moeten tegengaan. Minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag een conceptwetsvoorstel gepresenteerd dat hiervoor moet zorgen. Door het voorstel Wet digitale aanvraag rijbewijzen kunnen burgers een foto voor het rijbewijs bij een erkende fotograaf laten maken en vervolgens de aanvraag zelf online indienen.

"Dit maakt het proces minder gevoelig voor fouten of fraude. Fouten worden eerder en beter in het aanvraagproces opgespoord. Door een verbeterde digitale foto op het rijbewijs en in het rijbewijzenregister kan de identiteit van een bestuurder ook beter worden bepaald", aldus de beschrijving van het conceptwetsvoorstel. Volgens de uitleg bij het voorstel voldoet de huidige praktijk voor het aanvragen en verlengen van rijbewijzen niet aan de veiligheidseisen.

"De technische vooruitgang op het gebied van digitale beeldverwerking maakt nu het zogenaamde "morphen" mogelijk. Deze techniek wordt gebruikt om verschillende gezichtsfoto's samen te voegen tot één totaalbeeld dat de kenmerken van twee of meer gezichten combineert. Als een foto op een rijbewijs op deze manier wordt gemanipuleerd, kan niet alleen de identiteit van de houder van het rijbewijs worden geverifieerd, maar mogelijk ook de identiteit van een andere persoon wiens gezichtskenmerken op de foto staan", staat in de uitleg.

Een rijbewijs met 'gemorphde' foto zou het voor meerdere personen mogelijk maken om de grens over te steken. "De functie van het rijbewijs als document voor identiteitscontroles wordt zo fundamenteel in gevaar gebracht. Een controle van foto's op dergelijke wijzigingen is met de huidige stand van de technologie niet betrouwbaar. Dit wordt met name bemoeilijkt als foto's eerst worden afgedrukt en later opnieuw worden in gescand", laat de uitleg verder weten. Met een digitale aanvraag zou dit ondervangen kunnen worden. Burgers kunnen tot en met 27 november via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.