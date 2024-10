Fraudehelpdesk ontvangt honderden meldingen over fraude via telefoonspoofing

De Fraudehelpdesk heeft in de eerste helft van deze maand honderden meldingen over fraude via telefoonspoofing ontvangen. Slachtoffers worden gebeld door een Nederlands nummer en krijgen dan een opgenomen boodschap te horen die zogenaamd van een groot bedrijf afkomstig is, zoals PayPal, eBay, Amazon of Klarna. Vervolgens wordt er gemeld dat er een bedrag wordt afgeschreven. Wie niet akkoord met de betaling is moet een 1 of 2 indrukken en krijgt daarna een persoon te spreken.

In werkelijkheid is dit een oplichter die bijvoorbeeld toegang tot de computer probeert te krijgen om daarvandaan fraude te plegen. Ook is het in het verleden voorgekomen dat de oplichters proberen om slachtoffers geld naar een 'veilige rekening' te laten overmaken. De fraude vindt al jaren plaats. Zo ontving de Fraudehelpdesk drie jaar geleden nog duizenden meldingen over telefoontjes die van de 'National Police' of ‘Dutch Supreme Court' afkomstig waren.

Nu zijn de fraudeurs weer actief en maken daarbij gebruik van de namen van bekende bedrijven. In de eerste helft van oktober ontving de Fraudehelpdesk achthonderd fraudemeldingen. "Dat is al meer dan de hele maand september", vertelt een woordvoerder tegenover RTL Nieuws. "Er is dus sprake van een flinke piek." De oplichters maken daarbij bewust gebruik van een Nederlands telefoonnummer, omdat dit betrouwbaar overkomt, zo stelt de Fraudehelpdesk. Wie een bandje te horen krijgt wordt geadviseerd meteen op te hangen.