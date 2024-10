Schrems: privacy zou net zo normaal moeten zijn als hygiëne in een restaurant

Privacy zou net zo normaal moeten zijn als hygiëne in een restaurant of de veiligheid van een gebouw, aldus privacyactivist Max Schrems. Hij stelt dat de industrie erin is geslaagd om de AVG weg te zetten als 'dom en onwerkbaar'. Via zijn stichting noyb heeft hij echter al tal van zaken voor de rechter gebracht, wat tot 1,6 miljard euro aan boetes leidde voor bedrijven en organisaties die de AVG schonden.

"We hebben zo’n achterhonderd dossiers lopen. Veel daarvan hebben te maken met de cookie-instellingen op websites. Mensen hebben daar een hekel aan. Ik denk dat we tot nu toe zo’n 1,6 miljard euro aan boetes hebben laten opleggen als gevolg van onze klachten", zo laat hij tegenover De Tijd weten. Volgens Schrems is er als het om de AVG en privacy gaat bijna geen enkel juridisch domein waar de wet zo slecht wordt nageleefd en gehandhaafd.

"Dat heeft veel te maken met een zekere cultuur. Er wordt dan vaak gezegd dat gewone mensen niet met privacy bezig zijn. Maar dat is het nu net: ze zouden er niet mee bezig moeten zijn. Het zou even normaal moeten zijn als de hygiëne in een restaurant of de veiligheid van een gebouw of een trein. Daar moeten we naartoe", gaat de privacyactivist verder.

Schrems merkt op dat de schuld vaak bij gebruikers wordt gelegd, bijvoorbeeld omdat die het privacybeleid van online diensten niet hebben gelezen. Iets wat volgens de privacyactivist met een druk bestaan niet te doen is. "Letterlijk niemand doet dat. We moeten er gewoon voor zorgen dat er basisregels zijn die door alle spelers worden nageleefd."

De AVG is in het Europees Parlement met negentig procent van de stemmen aangenomen. Toch zegt Schrems in het interview met De Tijd dat steeds meer privacytoezichthouders hem laten weten dat ze alleen zijn aangesteld nadat ze hun regering hadden beloofd niet te veel op te treden. Ook is de industrie erin geslaagd om de wetgeving weg te zetten als dom en onwerkbaar, gaat hij verder. "Ze doen er alles aan om GDPR in een slecht daglicht te stellen, terwijl ze gewoon uit zijn op het verkrijgen van je data zonder wettelijke basis."