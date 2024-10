Overheid adviseert noodpakket met contant geld en kopie identiteitsbewijs

De Rijksoverheid adviseert via de website ‘Denk vooruit’ het maken van een noodpakket met contant geld en een kopie identiteitsbewijs, voor het geval een grote cyberaanval, storing of sabotage vitale diensten platlegt. "Iedereen moet zijn weerbaarheid vergroten: overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Hieronder valt bijvoorbeeld het in huis halen van een noodpakket, waarmee mensen zich de eerste 48 uur na een ramp kunnen redden", aldus de website.

Op Denkvooruit.nl worden verschillende risico's beschreven en wat mensen kunnen doen. "Stroomuitval, of een cyberaanval op banken, kan er in het ergste geval toe leiden dat het digitale betalingsverkeer enige tijd niet werkt. Als we daarom onverwachts niet meer elektronisch kunnen betalen of pinnen, geeft dit veel ongemak en onrust. Bij jou als consument. Maar het kan ook de samenleving ernstig verstoren." Burgers wordt dan ook geadviseerd om altijd contant geld in huis te hebben zodat het mogelijk is een aantal dagen eten en drinken te kunnen kopen.

Inloggegevens noteren

Voor het geval van uitvallende telecom wordt aangeraden om inloggegevens van telecomprovider, internetprovider en andere digitale diensten, zoals internetbankieren, te noteren . "Dit helpt bij het herstellen van je verbinding en toegang." Tevens wordt aangeraden om adres- en contactgegevens van belangrijke mensen en diensten op te schrijven en die gegevens op een veilige plek te bewaren. Verder adviseert Denk vooruit het maken van offline back-ups van de belangrijkste bestanden en het maken van kopieën van identiteitsbewijzen.