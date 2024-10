Smart-tv's tracken kijkgedrag ook bij 'dom' gebruik als externe display

Smart-tv's tracken het kijkgedrag van gebruikers ook als het toestel als 'domme' externe display wordt gebruikt, zo stellen onderzoekers van verschillende universiteiten op basis van eigen onderzoek (pdf). Om te weten waar een gebruiker naar kijkt maken smart-tv's gebruik van Automatic Content Recognition (ACR). Dit is een 'Shazam-achtige' technologie die periodiek vastlegt waar de gebruiker naar kijkt, zo leggen de onderzoekers uit. Hierbij wordt een hash van het beeld gemaakt, die dan naar de ACR-server van de fabrikant wordt gestuurd. Vervolgens wordt deze hash vergeleken met een content library om te bepalen waar de gebruiker naar kijkt.

Deze vorm van tracking vindt zowel plaats bij het lineair gebruik van de tv, als bij het streamen van content en het gebruik via HDMI, bijvoorbeeld als er een spelcomputer of laptop is aangesloten. Voorwaarde is wel dat de tv met internet is verbonden, aldus onderzoekers van University College London, University of California, Davis en Universidad Carlos III de Madrid. "Onze resultaten laten zien dat ACR ook werkt als de smart-tv als "domme" externe display wordt gebruikt." Door middel van een opt-out kunnen gebruikers het verkeer naar de ACR-servers stoppen.

Voor het onderzoek werd er gekeken naar televisies van LG en Samsung, zowel in het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. Dan blijkt dat ACR anders werkt in het VK vergeleken met de VS. Voor toekomstig onderzoek willen de onderzoekers 'geavanceerdere man-in-the-middle (MITM)-technieken gebruiken om beter de inhoud van het ACM-netwerkverkeer te begrijpen. Daarnaast willen ze ook kijken naar de link tussen ACR-tracking en gepersonaliseerde advertenties op smart-tv's.