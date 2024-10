Toezichthouder: bijna dertig miljoen Britten slachtoffer van datalekken

Bijna dertig miljoen Britten zijn het slachtoffer van datalekken geworden, waarbij hun gegevens zijn gestolen of gelekt. Het gaat om bijna 55 procent van de Britse volwassenen, aldus de Britse privacytoezichthouder ICO. Volgens de ICO zorgde dit bij dertig procent van de gedupeerden voor emotioneel leed. Een kwart van de slachtoffers ontving geen support van de verantwoordelijke organisatie.

Daarnaast blijkt dat organisaties slachtoffers van datalekken niet of niet tijdig informeren. 32 procent van de Britten die slachtoffer van een datalek werd kwam dit via de media te weten, in plaats van de betreffende organisatie. De Britse Informatiecommissaris John Edwards stelt dat organisaties en bedrijven dan ook beter moeten doen om datalekken en de impact daarvan te beperken.

"We vertrouwen organisaties met de meest gevoelige persoonlijke informatie die je je kunt voorstellen, en toch blijven deze datalekken zich voordoen. Dit is niet zomaar een administratieve fout – het gaat om mensen. Wanneer er niet goed wordt omgegaan met gegevens kan dit ernstige en langdurige gevolgen hebben, vooral voor mensen in kwetsbare situaties. Organisaties in het gehele land moeten het beter doen", aldus Edwards. Die stelt dat organisaties duidelijk moeten maken wanneer een datalek zich heeft voorgedaan en ervoor moeten zorgen dat het zich niet nog een keer kan voordoen.