Franse internetprovider Free lekt persoonlijke gegevens klanten

Free, de op één na grootste internetprovider van Frankrijk, heeft de persoonlijke gegevens van klanten gelekt. Bij een aanval die vorige week plaatsvond zijn naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, abonnementsinformatie en contractgegevens gestolen. De aanvaller claimt de persoonsgegevens van ruim negentien miljoen klanten te bezitten. Het zou ook om 5,11 miljoen IBAN-nummers gaan, aldus de Franse krant Le Figaro.

Een Franse beveiligingsonderzoeker meldt dat de gegevens op internet te koop worden aangeboden. Het zou om meer dan 43 gigabyte aan data gaan. Free heeft klanten via e-mail over het datalek ingelicht en zegt melding bij de Franse privacytoezichthouder te hebben gedaan. De internetprovider adviseert abonnees om extra alert te zijn op frauduleuze e-mails, sms'jes of telefoontjes.

"Alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om deze aanval te stoppen en de beveiliging van onze informatiesystemen te versterken", aldus de e-mail aan klanten. Hoe de gegevens konden worden gestolen en hoeveel klanten zijn gedupeerd laat het bedrijf niet in de e-mail weten.