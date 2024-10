WordPress eist socialmedia-wachtwoord van WordCamp-organisatoren

WordPress heeft organisatoren van WordCamp-conferenties verzocht om de inloggegevens van hun socialmedia-account te delen en tweefactorauthenticatie uit te schakelen. Ook zijn specifieke organisatoren gevraagd om bepaalde berichten op social media te verwijderen. Het verzoek volgt op een ruzie tussen Automattic en WP Engine. WordCamps zijn lokale, door de community georganiseerde evenementen waar allerlei WordPress-gerelateerde zaken worden besproken.

Op 16 oktober werd de organisatie van WordCamps Sydney verzocht om twee berichten op X te verwijderen en de inloggegevens voor het account door te geven. Aanleiding waren berichten over WP Engine. Als de twee organisators dit niet zouden doen moesten ze aftreden, aldus de e-mail afkomstig van een Automattic-medewerker. Afgelopen vrijdag werden alle WordCamp-organisatoren gemail met het verzoek om de inloggegevens voor 8 november te delen. Daarbij werd echter gesteld dat dit vanwege veiligheidsredenen nodig was.

WP Engine is een bedrijf dat klanten 'managed WordPress hosting' biedt. Klanten kunnen via het platform van WP Engine een eigen WordPress-site starten en meteen bij de provider hosten. Matt Mullenweg, mede-ontwikkelaar van WordPress en ceo van Automattic, dat via WordPress.com ook WordPress-hosting aanbiedt, noemde WP Engine onlangs 'een kanker voor WordPress'. Volgens Mullenweg biedt WP Engine klanten een slechte ervaring en profiteert van het bedrijf van de verwarring, doordat mensen denken dat WP Engine WordPress is.

Mullenweg stelde dan ook dat WP Engine een trademark-licentie nodig heeft om WordPress-hosting te blijven aanbieden. Vervolgens stuurde WP Engine een 'cease and desist' brief naar Automattic waarin het bedrijf en Mullenweg werden verzocht om de 'valse en schadelijke' verklaringen over WP Engine in te trekken en dergelijke uitspraken niet meer te doen. WordPress.org blokkeert inmiddels WP Engine-klanten, zodat die hun plug-ins niet kunnen updaten.

Critici stellen dat Mullenweg en Automattic met de laatste e-mails aan WordCamp-organisatoren verdere controle over de WordPress-community proberen te krijgen. Volgens cijfers van W3Techs draait zo'n 44 procent van alle websites op internet op WordPress.