Lek in Realtek SD-cardreader maakt laptops bekende merken kwetsbaar

Verschillende laptops van bekende merken zoals Dell en Lenovo maken gebruik van SD-cardreaders van fabrikant Realtek. Een kwetsbaarheid in de gebruikte Realtek-driver zorgt ervoor dat een gebruiker of aanvaller met beperkte rechten zijn rechten kan verhogen en zelfs het fysieke geheugen kan lezen en schrijven. Realtek heeft updates voor het probleem uitgebracht, maar in ieder geval Dell en mogelijk andere fabrikanten hebben die updates nog niet aan hun klanten aangeboden, zo meldt een beveiligingsonderzoeker met het alias 'ZwClose'.

De Realtek-driver RtsPer.sys laat het besturingssysteem met de SD-cardreader communiceren. De onderzoeker ontdekte verschillende kwetsbaarheden in de driver. Een gebruiker of aanvaller met beperkte rechten kan via deze driver naar het kernelgeheugen schrijven, wat eigenlijk niet zou moeten kunnen. Zo kan een aanvaller zijn rechten verhogen waardoor het systeem verder is te compromitteren. Het meest opmerkelijke noemde de onderzoeker de mogelijkheid om naar het fysieke geheugen te schrijven en dat te lezen. Meer informatie hierover wordt later bekendgemaakt.

Realtek kwam afgelopen juli of augustus met updates, maar het blijkt dat in ieder geval Dell, en mogelijk andere fabrikanten, hun driver packages niet hebben geüpdatet, waardoor de kwetsbaarheden nog aanwezig zijn. Het gaat om de volgende modellen SD-cardreaders (RTS5227, RTS5228, RTS522A, RTS5249, RTS524A, RTS5250, RTS525A, RTS5287, RTS5260, RTS5261 en RTS5264) die onder andere door Dell, HP, Lenovo en MSI worden gebruikt. De problemen zijn verholpen in driver-versie 10.0.26100.21374 en hoger. Nieuwe versies zijn onder andere via de Microsoft Update Catalog te downloaden.