Oostenrijkse omroep mag cookies niet voor interactie met cookiebanner plaatsen

De Oostenrijkse publieke omroep ORF mag cookies niet bij gebruikers plaatsen voordat die via de cookiebanner wel of geen toestemming hebben gegeven. Daarnaast moet de kleur van de gebruikte knoppen in de cookiebanner worden aangepast. Dat heeft de Oostenrijkse privacytoezichthouder geoordeeld in een zaak die door privacystichting noyb was aangespannen (pdf).

Bij het bezoek van www.orf.at worden verschillende cookies geplaatst voor het analyseren van gebruikersgedrag, het herkennen van de apparaten van gebruikers of het weergeven van advertenties. De cookies zijn technisch gezien niet noodzakelijk om de website te laten werken, maar worden meteen al geplaatst, nog voordat de gebruiker zijn voorkeur via de cookiebanner heeft kunnen aangeven. Er is dan ook toestemming vereist voordat dergelijke cookies geplaatst mogen worden, aldus de toezichthouder.

Daarnaast moet het kleurontwerp van de cookiebanner worden aangepast. De banner biedt drie knoppen om alleen noodzakelijke cookies te accepteren, alle cookies te accepteren of cookievoorkeuren in te stellen. De optie om alle cookies te accepteren is blauw en opvallend. De andere twee knoppen zijn wit en vallen weg tegen de achtergrond. Dat is volgens de Oostenrijkse privacytoezichthouder niet in lijn met de AVG. De omroep is dan ook opgedragen om binnen zes weken ervoor te zorgen dat de knoppen gelijk zijn in kleur, grootte, contrast, plaatsing en aanwezigheid. Daarnaast mogen cookies pas na interactie met de cookiebanner worden geplaatst.