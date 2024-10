Mozilla lanceert na twee jaar ontwikkeling Thunderbird voor Android

Mozilla heeft vandaag de eerste stabiele releaseversie van Thunderbird voor Android gelanceerd. De e-mailapplicatie was ruim twee jaar in ontwikkeling. Thunderbird is al jaren voor de desktop beschikbaar, maar een mobiele versie ontbrak. Voor de ontwikkeling van de Androidversie werd besloten om e-mailapplicatie K-9 Mail als basis te nemen. "De reis duurde iets langer dan we in eerste instantie hadden verwacht", zegt Thunderbird-ontwikkelaar Philipp Kewisch.

Thunderbird voor Android werkt op mobiele apparaten met Android 5 en nieuwer en is te downloaden via de Google Play Store, GitHub en de Thunderbird-website. De app zal later in de F-Droid appstore verschijnen. Voor gebruikers van de desktopversie van Thunderbird alsmede K-9 is het mogelijk om accounts door middel van het scannen van een QR-code naar de Androidversie te migreren.