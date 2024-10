SIDN gaat .nl-domeinen op verzoek meldpunt internetoplichting direct offline halen

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, gaat domeinen op verzoek van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politie direct offline halen. Dat laat de politie vandaag weten. Het LMIO wordt aangemerkt als Trusted Flagger. "Dit betekent dat SIDN op ons verzoek domeinnamen die eindigen op .nl direct onvindbaar maakt", aldus de politie.

Vorig jaar ontving de politie meer dan veertigduizend aangiftes over aan- en verkoopfraude, waarvan zestienduizend over nepwebwinkels. Dit jaar verwacht de politie 45.000 aangiftes over aan- en verkoopfraude te ontvangen, waarvan twintigduizend over nepwebwinkels. Volgens de politie ligt het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger, omdat niet iedereen aangifte doet.

"Niet alle slachtoffers doen aangifte. Ze doen vaak geen aangifte vanwege schaamte, omdat ze het de moeite niet waard vinden nu ze maar heel weinig geld hebben verloren, ze hebben geen vertrouwen in de politie of het melden is te ingewikkeld. Dit betekent dat het werkelijke aantal gedupeerden veel hoger ligt", zo laat de politie weten, dat schat dat het aantal werkelijke slachtoffers een factor vier hoger ligt.

Sinds januari 2021 koppelt SIDN een 'informatieve landingspagina' aan .nl-domeinnamen, waarover LMIO meldingen binnenkrijgt. "Op verzoek van het LMIO verifiëren we bij de domeinnaamhouder of de registratiegegevens juist zijn. Als dat niet lukt, veranderen we de nameservers. Daardoor verwijst de .nl-domeinnaam naar de landingspagina met informatie over de reden dat de betreffende website niet meer bereikbaar is", aldus de stichting (pdf).