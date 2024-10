CPB: Nederland steeds meer afhankelijk van Amerikaanse clouddiensten

Nederland wordt steeds meer afhankelijk van Amerikaanse clouddiensten en Europese of Nederlandse alternatieven zijn niet beschikbaar, wat voor een kwetsbaarheid kan zorgen als deze diensten wegvallen, zo stelt het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB schrijft in een nieuw rapport dat Nederland op veel terreinen nauw verweven met de Verenigde Staten is, wat kansen en risico's met zich meebrengt.

Eén van de genoemde onderdelen in het rapport is de afhankelijkheid van Amerikaanse technologie. "Europa is voor technologieën zoals cloudcomputing, quantumcomputing en artificiële intelligentie afhankelijk van de VS", aldus het CPB, dat verder opmerkt dat Europa op het gebied van bijvoorbeeld cloudcomputing de boot heeft gemist. "De wereldwijde cloudmarkt wordt gedomineerd door Amerikaanse giganten, zonder Europese of Nederlandse alternatieven."

Volgens het CPB heeft Europese geopolitieke fragmentatie gezorgd voor een gebrek aan investeringen, waardoor er onvoldoende is geïnvesteerd in opkomende technologieën. Daardoor zijn Nederlandse en Europese bedrijven inmiddels afhankelijk van Amerikaanse clouddiensten. Bij de uitval van datacenters en internetverbindingen kunnen dergelijke diensten niet meer werken. "Tot slot hebben wij, als Europeanen, weinig zicht op hoe en waar onze data worden beveiligd", aldus het CPB. Dat stelt dat Nederland en de EU ervoor moeten waken dat bestaande afhankelijkheden niet uitgroeien tot sterke kwetsbaarheden.