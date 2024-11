Google moet gegevens van YouTube-gebruiker met Zwols bedrijf delen

Google moet de gegevens van een gebruiker achter een YouTube-kanaal delen met een Zwols bedrijf dat instructievideo’s maakt waarmee cursisten zich kunnen voorbereiden op het CBR-examen. Dat heeft de Rechtbank Overijssel bepaald. Op het betreffende YouTube-kanaal zijn sinds juli vorig jaar instructievideo’s te zien, waarvan het Zwolse bedrijf stelt dat zij de rechthebbende is.

Het bedrijf verzocht Google om de gegevens van de gebruiker achter het kanaal met haar te delen. Er werd gevraagd om namen, telefoonnummers, (alternatieve) e-mail-, ip-, woon- en verblijfadressen, de geboortedatum en alle overige gegevens waarover Google beschikt en waarmee de identiteit van de gebruiker is vast te stellen. Google weigerde dit. Volgens het techbedrijf heeft het Zwolse bedrijf onvoldoende onderbouwd dat zij auteursrechthebbende is van de instructievideo’s en de YouTube-gebruiker haar auteursrecht schendt. Iets waar Google met betrekking tot één video uiteindelijk op terugkwam.

Google stelde verder dat de naam, het telefoonnummer of e-mail- en ip-adressen voldoende zijn om de gebruiker van het kanaal te identificeren. Het Zwolse bedrijf stelde dat ook de geboortedatum noodzakelijk is, voor het geval dat een gebruiker een veelvoorkomende naam heeft. Volgens de rechter is het verzoek om een geboortedatum specifiek genoeg. Wat betreft het verzoek om ‘alle overige gegevens waar Google over beschikt en waarmee de identiteit kan worden vastgesteld’ is dit te veelomvattend, aldus de rechter.

Verder liet Google weten dat het Zwolse bedrijf als alternatief een verwijderverzoek kan indienen om tegen auteursrechtinbreuken op te treden. Daardoor is er geen aanvullende procedure vereist om de inbreuk te stoppen en wordt de privacy van de gebruiker niet geraakt, aangezien Google in dat geval de gebruikersgegevens niet hoeft af te geven. Het Zwolse bedrijf wil geen verwijderverzoek indienen, omdat de gebruiker dan zo weer een ander kanaal kan starten.

De rechter oordeelt uiteindelijk dat het Zwolse bedrijf rechthebbende van alle instructievideo's is en het schade leidt doordat die op YouTube zijn te bekijken. Google is dan ook opgedragen namen, telefoonnummers, e-mailadressen, ip-adressen, adresgegevens en geboortedatum met het Zwolse bedrijf te delen als het hierover beschikt. Daarnaast moet Google de proceskosten van 2100 euro betalen.