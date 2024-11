Microsoft stelt uitrol van Windows Recall opnieuw uit, nu naar december

Microsoft heeft besloten om de uitrol van Windows Recall opnieuw uit te stellen, nu naar december. De feature zal dan beschikbaar komen voor Windows Insiders die werken met een Copilot+ pc. Het is de derde keer dat uitstel plaatsvindt. Recall is een nieuwe 'AI-feature' van Microsoft, waarbij continu screenshots van het scherm van gebruikers worden gemaakt. De screenshots worden vervolgens door AI geanalyseerd en doorzoekbaar gemaakt. Microsoft omschrijft het als een 'fotografisch geheugen'. Experts gebruikten de term keylogger en privacynachtmerrie.

Oorspronkelijk zou Recall standaard zijn ingeschakeld, maar vanwege de felle kritiek besloot Microsoft voor een opt-in te kiezen en aanvullende beveiligings- en privacymaatregelen toe te voegen. Microsoft was eerst van plan om Recall in juni te lanceren, maar kwam daarop terug. Vervolgens zou de eerste publieke testversie in oktober beschikbaar komen, maar dat is nu verschoven naar december. Volgens Microsoft is dit nodig om de 'experience' te 'verfijnen'. Verdere details zijn niet gegeven.

"Ze zouden de tijd moeten nemen om het goed te doen. Ik begrijp nog steeds niet wat ze dachten toen de ceo op het podium stond en aankondigde dat het zes maanden geleden zou lanceren en volledig veilig zou zijn, toen ze er niet eens een basale securityreview van hadden gedaan", zegt beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont.