Duitse apotheekgroothandel AEP getroffen door ransomware-aanval

De Duitse apotheekgroothandel AEP is getroffen door een ransomware-aanval, waarbij een deel van de systemen is versleuteld. Daardoor kunnen klanten geen bestellingen plaatsen en kunnen apotheken alleen in beperkte mate worden bevoorraad. AEP zou meer dan zesduizend apotheken als klant hebben. Dat meldt de Duitse regionale publieke omroep Bayerischer Rundfunk.

De aanval deed zich voor op 28 oktober en de gevolgen zijn nog altijd merkbaar. De groothandel meldt via de eigen website dat het onderzoek naar de aanval nog gaande is en het niet bereikbaar via telefoon is. Er is alleen 'beperkt' contact via e-mail mogelijk. Vanwege de aanval zijn alle externe verbindingen afgesloten en alle getroffen it-systemen uitgeschakeld. Wanneer AEP het verwacht dat systemen weer zijn hersteld laat het niet in de verklaring weten. Ook is niet bekendgemaakt hoe de aanval kon plaatsvinden.