Arbeidsinspectie legt politie dwangsom op voor problemen met C2000

De Arbeidsinspectie heeft de politie vanwege de problemen met communicatiesysteem C2000 een dwangsom opgelegd. Het gaat om een bedrag van 325.000 euro per twee maanden, met een maximum van 975.000 euro. C2000 is het systeem waar de hulpdiensten mee communiceren. De dekking van het systeem is onvoldoende waardoor politiemensen en burgers risico lopen.

De politie kreeg vorig jaar september negen maanden de tijd van de Arbeidsinspectie om de C2000-problemen te verhelpen, maar die deadline werd verruimd. Vanwege de problemen met het systeem, zoals haperingen en uitval, besloten politievakbond ACP en de politiebonden ANPV, Equipe en NPB een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie verklaarde de klacht van de bonden gegrond en startte een onderzoek.

Uit het onderzoek bleek dat de geschetste knelpunten rond C2000 in principe alleen kunnen worden opgelost door het bijplaatsen van extra antennemasten in bepaalde gebieden in Nederland waar geen bereik is. Daarnaast zou er een alternatief moeten komen voor de push-to-talk app in crisis en stressvolle situaties zoals achtervolgingen, waarbij politiemensen weinig handelingen hoeven uit te voeren aangezien zij die tijd niet hebben in die situaties.

Ook vindt de Arbeidsinspectie dat de politie als werkgever haar medewerkers structureel moet voorlichten over het omgaan met C2000 en etherdiscipline. Dit zijn afgesproken regels voor het communiceren via C2000. De politie kreeg een deadline opgelegd voor het verhelpen van de problemen. De Arbeidsinspectie heeft nu bepaald dat de door politie genomen stappen niet voldoende zijn. De politie is opgedragen andere maatregelen te nemen.

Volgens de Arbeidsinspectie kan de politie dat doen door voor elke ‘arbeidsplaats’ waar een politieagent geconfronteerd kan worden met onvoldoende communicatiemogelijkheden met C2000, alle risico’s apart in kaart te brengen. Per risico moet vervolgens een handelingskader voor medewerkers worden opgesteld waarover zij moeten worden geïnformeerd.

Updaten van apparatuur

De politie laat in een reactie op de dwangsom weten teleurgesteld te zijn en zegt bezig te zijn met het updaten van zestigduizend portofoons en meer dan tienduizend mobilofoons. "Die update wordt dit jaar afgerond en zorgt dan voor een beter bereik. Ook is het makkelijker geworden om verbindingsproblemen intern te melden. Belangrijk is verder de versterking van opleiding, training en voorlichting over het juiste gebruik van C2000 en wat politiemensen kunnen doen wanneer zij onverhoopt geen verbinding kunnen krijgen."

De politie ervaart de dwangsom naar eigen zeggen als tegenstrijdig met het uitstel dat de Arbeidsinspectie eerder gaf voor het invoeren van de technische verbeteringen van randapparatuur en het opleiden en voorlichten van medewerkers. Er wordt mogelijk bezwaar tegen de opgelegde dwangsom gemaakt. De politie beraadt zich hierop.