Bits of Freedom: strenge leeftijdsverificatie social media inperking privacy

Het invoeren van een strenge leeftijdscontrole voor social media is een enorme inperking van de privacy en lost de daadwerkelijke problemen niet op, zo stelt digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. Onlangs stemde de Tweede Kamer nog voor het wettelijk borgen van 'privacyvriendelijke en betrouwbare leeftijdsverificatie' voor het bezoeken van gok- en pornografische websites. Daarnaast kondigde Australië aan dat het een minimale leeftijd voor social media gaat invoeren. Het kabinet liet weten geen verbod op social media onder de zestien jaar te willen.

"Dat er wordt gezocht naar een manier om jongeren te beschermen, is niet gek, want jongeren kampen met telefoonverslavingen en komen steeds extremere content tegen", zegt Lotje Beek, beleidsadviseur van Bits of Freedom. "Maar de oplossingsrichting hoort niet vanuit Meta, een commercieel bedrijf, te komen." Ze voegt toe dat er vanuit beleidsmakers de roep is om strenge leeftijdsverificatie en leeftijdsbegrenzing. "Een slecht idee, want dat is een enorme inperking van de privacy."

Volgens Beek hebben de grote problemen door sociale media te maken met de verslavende mechanismen van de platformen en het gebrek aan controle over de content. "Het verdienmodel is erop gericht om gebruikers zo lang mogelijk aan hun platform te binden, zodat ze zoveel mogelijk advertenties te zien krijgen." Ze pleit dan ook voor het reguleren van dit soort ontwerpmechanismen. Ook roept Beek op tot het beter ondersteunen van ouders in hun digitale geletterdheid en het praten met hun kinderen over social media.

De problemen die sociale media voor jongeren creëren zijn niet op te lossen met strenge vormen van leeftijdsverificatie, concludeert Beek. "Dat zorgt eigenlijk alleen maar voor een privacy inperking en sluit jongeren af van de positieve kanten van sociale media. Veel effectiever is inzetten op de wortel van het probleem door de verslavende en manipulerende mechanismen van sociale media te reguleren en ouders te steunen in het digitaal opvoeden."