De gemeente Rotterdam gaat vaker drones voor inspecties inzetten, zo heeft de stad bekendgemaakt. Rotterdam is naar eigen zeggen ook de eerste grote gemeente in Nederland die drones inzet in een no-flyzone. Daarnaast is het de bedoeling dat beelden van drones straks als livestream zijn te volgen via de website van de gemeente.

Rotterdam maakt sinds kort gebruik van drones, maar laat nu weten die vaker te zullen inzetten, bijvoorbeeld voor het inspecteren van bruggen en natuurgebieden. De gemeente zegt dat wanneer drones beelden in een bepaalde buurt maken, inwoners op de hoogte worden gesteld, bijvoorbeeld via flyers. Ook geeft de gemeente aan dat inwoners via de mobiele unit van de dronepiloot kunnen meekijken met wat de drone precies filmt.

Een groot deel van Rotterdam is aangemerkt als no-flyzone, wat inhoudt dat drones er niet mogen vliegen. "Om het verkeer van Rotterdam The Hague Airport niet te storen, heb je toestemming nodig om te vliegen boven de stad. Ook de gemeente heeft die toestemming nodig", aldus de gemeente. Die voegt toe dat Rotterdam de eerste grote gemeente in Nederland is die drones inzet in een no-flyzone. Tevens wordt benadrukt dat drones vanwege privacy geen mensen, auto’s en kentekens filmen.