Replit waarschuwt gebruikers dat personeel toegang tot plaintext wachtwoorden had

onlangs een 'beveiligingsconfiguratieprobleem' ontdekte waardoor Replit-medewerkers toegang hadden tot de plaintext wachtwoorden

Dat is niet één beveiligingsprobleem maar in ieder geval 2:1- Medewerkers kunnen bij plain-text wachtwoorden2- Wachtwoorden staan plain-text opgeslagen!Advies is om het wachtwoord te wijzingen, waarna deze weer plain-text opgeslagen wordt!?!?!? Nu nog even wachten totdat een kwaadwillende binnenkomt en de wachtwoorden as-is meeneemt.