Ziekenhuis VS heeft door ransomware geen toegang tot patiëntendossiers

Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Georgia heeft door een ransomware-aanval geen toegang tot patiëntendossiers. Volgens Memorial Hospital and Manor is de zorg aan patiënten niet in het geding, maar kan het op dit moment geen gebruikmaken van het Electronic Health Record systeem. De aanvallers claimen via hun eigen website meer dan een terabyte aan data te hebben buitgemaakt en dreigen de gegevens openbaar te maken als het ziekenhuis niet betaalt.

Het ziekenhuis ontdekte de ransomware-aanval afgelopen zaterdag, na meldingen door de antivirussoftware. Hoeveel systemen zijn getroffen is niet bekend. Via Facebook laat het ziekenhuis weten dat het naar de mogelijkheden kijkt voor 'restoration and recovery'. Omdat systemen niet beschikbaar zijn moet ziekenhuispersoneel terugvallen op 'papier gebaseerde processen', wat voor langere wachttijden kan zorgen.