FT: trackingsysteem Brits gevangenenvervoer niet beschikbaar na cyberaanval

De trackingapparatuur en paniekalarmen die aanwezig zijn op de voertuigen waarmee gevangenen in het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd zijn na een cyberaanval op een softwareleverancier niet beschikbaar, zo laat de Financial Times op basis van interne berichtgeving weten. Het gevangenenvervoer in het VK wordt verzorgd door het bedrijf Serco. Dat maakt voor het trackingsysteem gebruik van de software van Microlise.

Microlise maakte op 31 oktober bekend dat het slachtoffer was geworden van een 'cybersecurity-incident'. In een vandaag gepubliceerde update kondigt het bedrijf aan dat het voortgang boekt met het beperken en opschonen van de dreiging op het eigen netwerk. Zo zijn inmiddels de eerste diensten weer online gekomen en wordt verder herstel de komende dagen verwacht. Eind volgende week zou het herstel moeten zijn afgerond.

Serco stuurde maandag een bericht naar personeel waarin wordt gesteld dat voertuigtracking, paniekalarmen, navigatie en meldingen met betrekking tot geschatte aankomsttijd als gevolg van de storing bij Microlise "niet beschikbaar" zijn. Serco laat in een reactie tegenover de Financial Times weten dat het maatregelen heeft getroffen en het gevangenenvervoer gewoon doorgang vindt. Details over het incident bij Microlise zijn niet bekendgemaakt.