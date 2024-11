Duizenden toegangssystemen Linear eMerge E3 via kritiek lek over te nemen

Duizenden systemen waarmee organisaties de toegang tot gebouwen beheren zijn door middel van een kritieke kwetsbaarheid op afstand door een ongeauthenticeerde aanvaller over te nemen. De fabrikant werd vijf maanden geleden ingelicht, maar heeft nog altijd geen beveiligingsupdate uitgebracht. Het probleem is aanwezig in de Linear eMerge E3 van fabrikant Nice.

De Linear eMerge is een browser-gebaseerd toegangsplatform waarmee organisaties de fysieke toegang tot hun gebouwen kunnen beheren. Via het systeem kunnen beheerders toegangspermissies instellen, het binnenkomen van personen monitoren en overzichten genereren. Het systeem biedt ook een webportaal waarmee het mogelijk is om op afstand op het systeem in te loggen.

Een kwetsbaarheid in de oplossing maakt command injection mogelijk, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige commando's op het systeem kan uitvoeren. Hoewel Nice werd geïnformeerd over het beveiligingslek is een update nog niet beschikbaar. Securitybedrijf Censys voerde een online scan uit en ontdekte meer dan 2700 webportalen die vanaf internet toegankelijk zijn en risico lopen.

Organisaties wordt geadviseerd om de systemen offline te halen, netwerksegmentatie toe te passen, toegang door ongeautoriseerde personen te beperken en het monitoren op verdacht gedrag. De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2024-9441) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.