Bedrijf lanceert DataBreach.com als alternatief voor Have I Been Pwned

Het Amerikaanse bedrijf Atlas Privacy heeft via DataBreach.com een alternatief voor datalekzoekmachine Have I Been Pwned gelanceerd. Beide websites verzamelen gegevens van bekende datalekken en laten gebruikers vervolgens zoeken of ze in deze datalekken voorkomen. Ook bieden beide zoekmachines de optie om een e-mailadres te registreren en een waarschuwing te krijgen wanneer dit adres in een datalek voorkomt. DataBreach.com zegt geen zoekdata op te slaan.

Atlas Privacy claimt 17,3 miljard 'compromised records', Have I Been Pwned zegt over 14,1 miljard 'pwned accounts' te beschikken. Naast de zoekmachine biedt Atlas Privacy ook een dataverwijderdienst die tegen betaling is te gebruiken. Gebruikers kunnen via de dienst data van internet laten verwijderen, zo claimt het bedrijf. Daarnaast is er ook een zakelijke variant die voor bedrijven monitort of gegevens van werknemers op internet worden verhandeld.