ABN Amro vereist volgend jaar minimaal Android 11 voor gebruik bank-app

ABN Amro vereist vanaf volgend jaar maart minimaal Android versie 11 om van de bank-app gebruik te kunnen maken. Dat blijkt uit een melding binnen de bank-app. Iets waar niet alle klanten blij mee zijn. Op dit moment werkt de app nog met Android 10. Deze versie ontving vorig jaar februari de laatste beveiligingsupdates van Google en wordt sindsdien niet meer door het techbedrijf ondersteund.

"Als je jouw nieuwe toestel meerdere jaren wilt gebruiken in combinatie met de ABN AMRO app, adviseren om een toestel te kiezen met (ondersteuning voor) minimaal iOS 17 of Android 13", laat de bank in reactie op een ontevreden klant weten. "Het is belangrijk dat jouw toestel veilig is én blijft. Daarom geven Apple en Android meerdere keren per jaar beveiligingsupdates uit." Volgens StatCounter draait een kleine vijf procent van alle Android-apparaten in Nederland op Android 10. Zowel ING en Rabobank vereisen voor hun bank-app op dit moment minimaal Android 8.