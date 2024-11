Albert Heijn voorziet eigen klanten-app binnenkort van 'generatieve AI'

Albert Heijn voorziet de eigen klanten-app van 'generatieve AI' die gebruikers onder andere moet helpen met recepten. Vragen van gebruikers worden beantwoord door een chatbot genaamd 'Mijn AH assistent'. "De assistent is nieuw en weet nog niet alles, maar hij Ieert snel en wordt steeds slimmer. Zo gaat de Mijn AH assistent klanten steeds beter helpen", aldus Albert Heijn.

De supermarktketen laat in het privacybeleid (pdf) weten dat bij het gebruik van de Albert Heijn app AI kan worden toegepast waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. "De AI systemen verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een functionaliteit te bieden. Dit betekent dat we waar mogelijk enkel gepseudonimiseerde gegevens gebruiken die niet direct herleidbaar zijn naar jou (zoals een ID dat verwijst naar je device of je AH account)."

Verder stelt Albert Heijn dat de AI-systemen 'heel beperkt' gegevens opslaan. "In de meeste gevallen is dat beperkt tot een “sessie”, waarbij gegevens meteen na het generen van de output worden verwijderd uit het AI systeem. Bijvoorbeeld AH Klantenservice chatbot, waarbij je gegevens in het AI systeem zijn verwijderd zodra je het beoogde antwoord hebt ontvangen." De chatbot is vanaf maandag 11 november beschikbaar in de app.