Telegram verstrekt gegevens verdachten aan Openbaar Ministerie

Telegram heeft voor het eerst gegevens van verdachten aan het Openbaar Ministerie (OM) verstrekt, zo laat het OM tegenover de NOS weten. Telegram-oprichter Pavel Durov liet onlangs al weten dat de chatdienst dit jaar al duizenden keren gegevens over gebruikers met autoriteiten wereldwijd heeft gedeeld. Onlangs verwijderde Telegram ook zogenoemde bangalijsten in openbare groepen op het platform.

Ministers en het Openbaar Ministerie klaagden geregeld dat Telegram niet met de autoriteiten wilde samenwerken en niet voldeed aan verwijder- en dataverzoeken. "We hebben een lange tijd te maken gehad met onwil aan de kant van Telegram om informatie te delen", aldus een woordvoerder van het OM tegenover de NOS. Onlangs werd Durov in Frankrijk door de autoriteiten aangehouden. Daarna werd het privacybeleid aangepast en maakte de chatdienst duidelijk dat het ip-adressen en telefoonnummers van personen die van 'criminele activiteiten' worden verdacht met de autoriteiten kan delen.

Inmiddels is dat ook in Nederland gedaan. Het gaat om twintig strafzaken met betrekking tot wapen- en drugshandel en kindermisbruik. "Het is in strafrechtelijke onderzoeken heel erg helpend als gegevens van gebruikers zichtbaar worden", laat de woordvoerder verder weten. Die voegt toe dat het erop lijkt dat Telegram het beleid heeft gewijzigd, maar er moet nog worden bezien of het een 'doorbraak' betreft of het alleen om incidenten gaat.