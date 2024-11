Online virusscanner VirusTotal.com krijgt binnenkort nieuw ip-adres

Googles online virusscanner VirusTotal.com krijgt binnenkort een nieuw ip-adres. Organisaties en gebruikers die het ip-adres in hun firewall of proxy whitelisten zullen hun rules moeten bijwerken om toegang tot VirusTotal te blijven behouden. Dat laat de virusscandienst vandaag weten. Via VirusTotal is het mogelijk om bestanden door de engines van tientallen virusscanners te laten scannen. Daarnaast biedt de dienst de mogelijkheid om op url's, ip-adressen, hashes en domeinen te zoeken, alsmede een verscheidenheid aan tooling.

De informatie die via VirusTotal wordt verkregen is onder andere te gebruiken voor beveiligingsonderzoek. Vanaf 25 november krijgt VirusTotal een nieuw ip-adres. Wie het huidige ip-adres hardcoded in firewall of proxy heeft staan wordt opgeroepen dit aan te passen, om zo de dienst te kunnen blijven gebruiken. VirusTotal laat verder weten de aanpassing geleidelijk te zullen doorvoeren om zo mogelijke verstoringen te voorkomen.