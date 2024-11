Noyb: Meta lijkt via irritante reclame toestemming te gaan afdwingen

Meta kondigde vandaag aan dat het gebruikers van Facebook en Instagram een optie voor 'minder gepersonaliseerde' advertenties gaat bieden, maar volgens privacyorganisatie noyb lijkt het vooral een poging om Europese wetgeving te negeren door mensen via grote, niet weg te klikken reclame tot toestemming te dwingen.

Vorig jaar kwam Meta met een 'betaal of oké' model. Gebruikers moesten 10 euro per maand per account betalen. Wie dit niet kan of wil gaat er automatisch mee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties worden gebruikt. De Europese Commissie stelde dat dit in strijd met de Europese DMA-wetgeving is. Als 'oplossing' gaat Meta gratis gebruikers nu de optie bieden tussen gerichte reclame en 'minder gerichte' reclame.

Bij 'minder gerichte' reclame wordt nog steeds persoonlijke informatie gebruikt, namelijk leeftijd en locatie. Wie voor 'minder gerichte' reclame kiest krijgt daarnaast grote fullscreen 'unskippable ads' te zien. "Ik ben het ermee eens dat 'minder gepersonaliseerd' 'minder illegaal' is, maar dit wil niet zeggen dat Meta zich nu 'legaal' gedraagt. Het is net alsof je trots bent om 'minder drugs' te verkopen. Dit lijkt de zoveelste poging om EU-wetgeving te negeren door mensen met grote niet weg te klikken advertenties tot toestemming te dwingen", zegt privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems.

Schrems voegt toe dat gebruikers een gelijke keuze moeten hebben tussen advertenties die hun persoonlijke informatie gebruiken en advertenties die dat niet doen. "We betwijfelen of Meta's vierde poging om de EU-wetgeving te omzeilen wordt geaccepteerd." Volgens de privacyactivist is het gebruik van unskippable advertenties die de gebruikerservaring ellendig maken een 'dark pattern' dat al eerder door toezichthouders als illegaal is bestempeld.