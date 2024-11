Ik moet ineens mijn portret in mijn Office 365 account stoppen, mag dat?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik werk in de publieke sector bij een organisatie die tussen 500-1000 medewerkers heeft. Vandaag werden wij erop gewezen dat wij een herkenbare foto moeten uploaden naar het Microsoft 365 profiel. Dit is namelijk een eis van de organisatie voor alle medewerkers. Verjaardagen mogen bij ons niet organisatie-breed worden gedeeld vanwege de AVG. Kun je dan als organisatie ook een update frequentie eisen?

Antwoord: De organisatie noemt zo te lezen geen andere reden dan “dat nieuwe medewerkers dan weten wie je bent.” En ik zie wel hoe een profielfoto in een online dienst daarbij helpt, maar dat vind ik wel erg mager als motivatie om dit ongeclausuleerd verplicht te stellen.

De wat oudere lezers mompelen nu wat over het “smoelenboek”, de contactgegevenslijst met naam en foto. Dat was ook voor die reden ontwikkeld, weten wie Jan of Marie van de boekhouding is. Dat is nooit als reden geaccepteerd onder de AVG (of de Wbp daarvoor).

Het enige nieuwe argument dat ik kan bedenken, is dat we nu veel vaker online interacteren en mensen dus standaard alleen namen en een icoon zien. Marie kom je nog wel eens tegen, of je vraagt het als je binnenloopt. Dit kwamen we in 2019 tegen bij een discussie over je foto in je Slack account:

Ik denk dat we anno 2021 hier toch nog eens op terug moeten komen, nu op afstand werken zo’n groot deel van het werk is geworden en digitale afstandscommunicatiemiddelen dus veel meer een standaardinstrument dan in 2019. Zoals in een van de comments op Reddit te lezen is: “Communiceren zonder iemand te zien is geen enkel probleem; anders dat anders zou zijn dan hadden alle bedrijven inmiddels beeldtelefoon.” En dat is dus grappig, want alle bedrijven hébben beeldtelefonie; is het niet van Zoom of Teams dan wel van Jira, Bluejeans of een van de vele andere videoconferencingtools.

Ik ben dus benieuwd hoe jullie hier anno 2024 (alweer bijna ’25 zelfs) over denken?

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.