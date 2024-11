Geoblock gehoorfunctie AirPods te omzeilen met Faraday-kooi en wifi-jammer

Onderzoekers zijn erin geslaagd om de geoblock van de gehoorfunctie van Apple AirPods door middel van een zelfgemaakte Faraday-kooi en wifi-jammer te omzeilen. Apple introduceerde onlangs de gehoorfunctie voor de AirPods Pro 2, waardoor de oordopjes ook als gehoorapparaat zijn te gebruiken. De feature is echter niet in alle landen beschikbaar. Zo is de functie niet beschikbaar voor gebruikers in India.

Een Indiase beveiligingsonderzoeker die de AirPods Pro 2 voor zijn oma had gekocht kwam hier pas na de aanschaf achter. Voor het inschakelen van de gehoorfunctie moeten de AirPods gekoppeld zijn met een iPhone of iPad met iOS of iPadOS 18.1 of nieuwer. De functie werkt ook met macOS Sequoia en nieuwer. Apple kijkt naar de locatie van de iPhone, iPad of Mac om te bepalen of de functie beschikbaar is of niet.

De onderzoekers bedachten een manier hoe ze door middel van een zelfgemaakte Faraday-kooi van aluminiumfolie en een magnetron als wifi-jammer de geobeperking konden omzeilen. Via de Faraday-kooi en wifi-jammer wordt voorkomen dat de iPad, waarmee de 'Hearing Aid setup' van de AirPods wordt uitgevoerd, aan de hand van lokale wifi-netwerken de echte locatie kan bepalen. De iPad was voor de internetverbinding verbonden met een laptop van de onderzoekers.

De iPad was in de Faraday-kooi geplaatst, met daarnaast een ESP32 wifi-chip die een Amerikaanse locatie naar de tablet stuurde. Hierdoor dacht de iPad in de Verenigde Staten te zijn en konden de AirPods als gehoorapparaat worden ingeschakeld. De onderzoekers zijn van plan om een evenement te organiseren waarbij ze voor iedereen in de Indiase stad Bangalore de functie willen inschakelen.