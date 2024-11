Google Phone-app kan telefoongesprekken in real-time op fraude analyseren

Door Anoniem: Best handig. Gelijk alles opnemen en bewaren tot er een autoriteit om vraagt. Die zijn daar vast erg blij mee!

Oh, wacht, dat doen ze nog niet. Dat is pas in versie 2.0.

Precies, de AI kijkt alvast mee wat je allemaal op je telefoon uitvreet en met wie je communiceert. De AI zal ook vast meeluisteren in de achtergrond of je foute zaken aan het bespreken bent. Nu nog geen probleem maar mogelijk straks wel. Kortom, we gaan onszelf zelf laten monitoren op ons gedrag. Geen wetten voor nodig want ons mobieltje doet het automatisch voor overheden. De techniek ervoor zit al gewoon in de telefoons en dat is ook de reden waarom de EU, en alle andere dictatoriale overheden, een telefoon van burgers vereisen om te betalen, identificeren en te communiceren.We zijn onze eigen grootste vijanden van de vrijheid aan het worden. Ondertussen worden we bezig gehouden met nep wetgevingen die de illusie moeten wekken dat het toch allemaal echt heel netjes geregeld gaat worden. Echt waar, serieus. Vertrouw op je overheid, die bewaakt de vrijheden serieus waar hoor.