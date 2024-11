Little Snitch waarschuwt voor Apples ingebouwde Mac-firewall, geheugenlek

De makers van de macOS-firewall Little Snitch waarschuwen gebruikers van macOS 15 Sequoia voor Apples ingebouwde firewall, omdat die de werking van Little Snitch kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen gebruikers van de nieuwste macOS-versie door een bug in Apples Network Extension framework met een geheugenlek van gigabytes groot te maken krijgen.

Little Snitch is een applicatie-firewall voor macOS waarmee gebruikers kunnen instellen of programma's verbinding met internet of aangesloten netwerken mogen maken. Het biedt veel meer mogelijkheden dan de standaard met macOS meegeleverde firewall. Volgens de ontwikkelaars zorgt Apples ingebouwde firewall met macOS 15 Sequoia voor problemen met third-party firewalls.

De bug kan ervoor zorgen dat Little Snitch geen netwerkverkeersinformatie van Apples framework ontvangt. Daardoor wordt er geen verkeer in de Network Monitor en waarschuwingen aan gebruikers getoond en worden de firewall rules voor het blokkeren van verbindingen niet toegepast. De ontwikkelaars spreken van een ernstige bug en adviseren gebruikers van Little Snitch en Little Snitch Mini om Apples ingebouwde firewall in afwachting van een fix door Apple uit te schakelen. Het is daarnaast ook niet nodig om beide firewalls actief te hebben, aangezien Little Snitch ook inkomend verkeer blokkeert, net zoals Apples firewall doet, zo laten ze verder weten.

Geheugenlek

Naast de bovenstaande bug waarschuwen de ontwikkelaars ook voor een andere bug in het Network Extension framework van macOS wat voor ernstige geheugenlekken kan zorgen. Ontwikkelaars van third-party firewalls zijn verplicht dit framework te gebruiken. De bug kan gigabytes aan geheugen verbruiken, aldus de ontwikkelaars. Gebruikers die hiermee te maken krijgen kunnen de Network Extension herstarten. De ontwikkelaars stellen verder dat ze ook voor dit probleem afhankelijk van een oplossing van Apple zijn.