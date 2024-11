Politie krijgt miljoenen extra voor digitale opsporing en bestrijding cybercrime

De politie ontvangt uit Den Haag tientallen miljoenen euro's extra voor digitale opsporing en de bestrijding van cybercrime, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Voor digitale opsporing in de basisteams van politie wordt bijna veertig miljoen euro extra uitgetrokken. "Voor het effectief aanpakken van criminaliteit, die net als de maatschappij steeds meer digitaliseert, is het nodig dat kennis en vaardigheden omtrent digitale opsporing in de breedte worden ingezet bij de politie en het OM", aldus de minister.

Het extra budget zal de politie gaan gebruiken voor het oprichten van een centrale voorziening voor digitale opsporing. Daarnaast komen er extra specialistische zijinstromers voor digitale opsporing, aldus Van Weel. Voor de aanpak van cybercrime wordt bijna 53 miljoen euro extra beschikbaar gemaakt. Dat geld gaat naar centrale voorzieningen voor cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit bij regionale eenheden en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies.

Voor de versterking en doorontwikkeling van de bestrijding van cybercrime zal tevens worden geïnvesteerd in personeel met andere kennis en vaardigheden en een hoger opleidingsniveau. Daarnaast wordt ook gekeken of er extra geïnvesteerd kan worden in het Digital Intrusion Team van de politie. Dit team mag 'heimelijk en op afstand binnendringen in de computersystemen en devices van verdachten', zo laat de politie weten.

Een deel van het geld gaat ook naar projecten bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het vlak van opsporing in het digitale domein. Het NFI krijgt ook middelen om de forensische expertise op het onderwerp cybercrime uit te bouwen. "Dit leidt naar verwachting tot effectievere opsporing van complexe delicten", stelt de minister (pdf).