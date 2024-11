VS meldt verder misbruik van lekken in firewall-migratietool Palo Alto Networks

Aanvallers maken inmiddels misbruik van drie verschillende kwetsbaarheden om gevoelige informatie uit de firewall-migratietool van Palo Alto Networks te stelen. Daarvoor waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. Het gaat onder andere om een kwetsbaarheid waarvan de impact op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld is met een 9.9.

Palo Alto Networks Expedition is een migratietool waarmee het mogelijk is om de configuratie van een firewall van een andere leverancier om te zetten naar een firewall van Palo Alto Networks. Vorige week waarschuwde het CISA dat aanvallers actief misbruik maken van CVE-2024-5910. Het gaat om 'ontbrekende authenticatie' waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller het Expedition admin-account kan overnemen. Vervolgens is het mogelijk plaintext inloggegevens, 'configuratiegeheimen' en andere gevoelige data te stelen die voor verdere aanvallen zijn te gebruiken. Palo Alto kwam op 10 juli van dit jaar met een update voor het probleem. De impactscore van deze kwetsbaarheid bedraagt 9.3.

Nu waarschuwt het CISA ook voor misbruik van twee andere kwetsbaarheden, CVE-2024-9463 en CVE-2024-9465. Het gaat als eerste om een command injection-kwetsbaarheid waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige OS-commando's als root kan uitvoeren. Zo is het mogelijk om gebruikersnamen, plaintext wachtwoorden, apparaatconfiguraties en device API keys van PAN-OS firewalls te stelen. De enige voorwaarde voor misbruik is dat een aanvaller het systeem kan benaderen. Deze kwetsbaarheid heeft een impactscore van 9.9.

De tweede kwetsbaarheid, CVE-2024-9465, betreft SQL-injection. Via dit beveiligingslek kan een ongeauthenticeerde aanvaller de inhoud van de Expedition-database uitlezen, zoals wachtwoordhashes, gebruikersnamen, apparaatconfiguraties en device API keys. "Hiermee kunnen aanvallers ook willekeurige bestanden op het Expedition-systeem aanmaken en lezen", aldus Palo Alto. De impact van dit beveiligingslek is beoordeeld met een 9.2. Voor beide kwetsbaarheden verscheen op 9 oktober een beveiligingsupdate. Details over de aanvallen zijn niet door het CISA gegeven.