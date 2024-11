Zwitsers KNMI waarschuwt voor brief met QR-code die naar malware wijst

Het Zwitserse KNMI waarschuwt inwoners van het land voor een brief die rondgaat en een QR-code bevat die naar Androidmalware wijst. De brief, die van MeteoSwiss afkomstig lijkt, roept de ontvanger op om via de meegestuurde QR-code een nieuwe waarschuwingsapp voor noodweer te installeren. In werkelijkheid wijst deze QR-code naar Androidmalware die gevoelige data van honderden apps steelt, waaronder apps voor mobiel bankieren.

De Androidmalware wordt Octo2 genoemd en beschikt onder andere over 'remote access features', waardoor de aanvallers via de telefoon van het slachtoffer kunnen frauderen. Securitybedrijf ThreatFabric noemde Octo2 onlangs een grote ontwikkeling op het gebied van mobiele malware, vooral in de context van bankbeveiliging. Het Zwitserse National Cyber Security Centre (NCSC) roept burgers op die de brief hebben ontvangen dit te melden. Wie de app heeft geïnstalleerd wordt aangeraden een fabrieksreset uit te voeren.