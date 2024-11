Helsinki: datalek door vergeten beveiligingsupdate veel groter dan gedacht

Het datalek waar de Finse hoofdstad Helsinki begin dit jaar mee te maken kreeg, en werd veroorzaakt door een vergeten beveiligingsupdate, is veel groter dan eerst gedacht. In eerste instantie werd gesproken over 80.000 leerlingen en hun ouders/voogden, alsmede 38.000 medewerkers van de onderwijsdivisie. Dat aantal werd vervolgens verhoogd naar 150.000 leerlingen/voogden.

Nu blijkt het te gaan om de gegevens van zo'n 300.000 mensen, aldus de Finse Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat werd verzocht een onderzoek naar het incident bij de onderwijsafdeling uit te voeren. Het uiteindelijke rapport zal volgend jaar juni verschijnen. De Onderzoeksraad stelt dat op de gecompromitteerde netwerkschijf 2,5 miljoen documenten stonden. Hoeveel er daarvan zijn gestolen wordt nog uitgezocht.

Het is al bekend dat de aanvaller gebruikersnamen en e-mailadressen van al het stadspersoneel heeft buitgemaakt, alsmede persoonlijke 'ID's' en adresgegevens van leerlingen, voogden en personeel van de onderwijsafdeling. Ook werd er toegang verkregen tot de netwerkschijven van de organisatie. Sommige van de bestanden op de netwerkschijven bevatten vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke informatie. Volgens de stad was de aanval mogelijk via een bekende kwetsbaarheid in een niet nader genoemde 'remote access server'.

Via het beveiligingslek kon de aanvaller toegang tot het netwerk van de onderwijsafdeling krijgen. "Er was een hotfix patch beschikbaar om deze kwetsbaarheid te verhelpen, maar het is op dit moment onbekend waarom de hotfix niet op de server was geïnstalleerd. Onze beveiligingsupdate- en systeembeheerprocedures waren onvoldoende. Na de inbraak hebben we maatregelen genomen om een soortgelijk datalek in de toekomst te voorkomen", aldus Hannu Heikkinen, chief digital officer van de Finse hoofdstad, in mei.