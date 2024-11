Bloomberg: Justitie VS wil dat Google Chrome-browser verkoopt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de rechter Google dwingt de Chrome-browser te verkopen om zo het zoekmonopolie van het techbedrijf te doorbreken, zo meldt Bloomberg op basis van bronnen. Een Amerikaanse rechter oordeelde afgelopen augustus dat Google een illegaal zoekmonopolie heeft. Om dat op te breken moet Google gedwongen worden Chrome te verkopen, aangezien de browser een sleutelrol speelt in de manier waarop mensen zoekmachines gebruiken, aldus de bronnen waarop Bloomberg zich baseert.

De Amerikaanse overheid heeft de mogelijkheid om op een later moment nog te bepalen of de verkoop van Chrome echt noodzakelijk is, mocht blijken dat andere maatregelen voor een meer competitieve zoekmarkt zorgen, zo laten de bronnen verder weten. Daarnaast zouden de 'antitrust enforcers' willen dat Google Android loskoppelt van de andere producten die het biedt, waaronder de zoekmachine en Google Play Store, die nu als bundel worden verkocht.

Volgens Google probeert het Amerikaanse ministerie van Justitie een 'radicale agenda' te pushen die veel verder gaan dan de juridische punten in deze zaak. Daarnaast heeft het techbedrijf al aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak die de rechter in augustus deed. De rechter zal in april een hoorzitting houden over de aanpassingen die Google als gevolg van zijn uitspraak moet doorvoeren, waarbij het definitieve oordeel voor augustus volgend jaar gepland staat.