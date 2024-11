Rabobank zegt dat Rabo Scanner voor online bankieren niet verdwijnt

De Rabo Scanner voor online bankieren gaat niet verdwijnen, zo stelt de Rabobank. Sinds vorige week biedt de bank de optie om bankzaken zonder Rabo Scanner te doen. "Je kunt vanaf nu bij ons je bankzaken doen zonder Rabo Scanner. Onderteken met je 5-cijferige toegangscode, vingerafdruk of gezichtsherkenning", aldus de bank. Klanten moeten hiervoor eerst de Rabo App via een identiteitsbewijs activeren.

"Tijdens het activeren van de Rabo App vragen wij om een geldig ID-bewijs en wordt een gezichtsscan uitgevoerd. Voor de gezichtsscan geef je eerst toestemming. Na het activeren van de Rabo App worden de gegevens van je ID-bewijs en de gezichtsscan verwijderd. Hierna kun jij al je bankzaken zonder scanner regelen", zo laat de bank weten. Nieuwe klanten kunnen de keuze bij het activeren van de Rabo App al opgeven.

Op een pagina met meer informatie laat de bank weten dat de Rabo Scanner niet gaat verdwijnen en klanten het apparaatje gewoon kunnen blijven gebruiken. "Klanten houden de keuze om de Rabo Scanner of de Random Reader Comfort te gebruiken voor het activeren van de app of om zonder app te bankieren op hun computer. En iedereen die bij ons voor het eerst een betaalrekening opent, ontvangt de scanner voorlopig nog gewoon thuis. Je kunt ook een extra of vervangende scanner aanvragen wanneer dat nodig is."

ABN Amro

ABN Amro kondigde in 2022 aan te gaan stoppen met de e.dentifier. Klanten zouden dan alleen nog kunnen inloggen met de smartphone. "Bijna iedereen in Nederland heeft een smartphone. Inloggen met een mobiel bankieren-app is veilig. En het is duurzamer om geen apparaatje te gebruiken. Dat ABN Amro gaat stoppen met de e-dentifier is een begrijpelijke keuze", zo liet de Consumentenbond in een reactie weten.

Eind 2022 stelde de bank via X het volgende: "Voorlopig zal de e.dentifier niet verdwijnen. Omdat het kastje steeds ouder wordt, zullen we er in de toekomst wel afscheid van gaan nemen. Als u geen mobiel gebruikt dan kan dit in de toekomst wel lastig zijn." Op dit moment valt op de website van ABN Amro het volgende te lezen: "In de toekomst gaat de ABN AMRO app de e.dentifier vervangen. De app wordt dan dé nieuwe manier van inloggen in Internet Bankieren."