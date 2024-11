Microsoft komt met feature om Windowscomputers sneller te herstellen

Microsoft gaat begin volgend jaar een nieuwe feature uitrollen genaamd 'Quick Machine Recovery' die ervoor moet zorgen dat Windowscomputers in het geval van problemen zoals een crash sneller te herstellen zijn. Ook wordt het mogelijk voor virusscanners en andere beveiligingssoftware om buiten de kernelmode van Windows te draaien. Daarnaast komt er een nieuwe feature genaamd Administrator Protection, waarmee Windowsgebruikers zonder adminrechten systeemaanpassingen of installaties kunnen uitvoeren.

De features en aanpassingen zijn onderdeel van het 'Windows Resiliency Initiative' en moeten helpen om een wereldwijde computerstoring zoals de beveiligingssoftware van CrowdStrike veroorzaakte te voorkomen. Met Quick Machine Recovery kunnen systeembeheerders straks op afstand bepaalde fixes van Windows Update doorvoeren, ook als een Windowscomputer niet kan opstarten. Quick Machine Recovery zal begin volgend jaar als eerste via het Windows Insider Program beschikbaar komen.

Kernelmode

In juli 2025 wil Microsoft beginnen met het testen van een optie waardoor virusscanners en andere beveiligingssoftware niet meer altijd of volledig in kernelmode moeten draaien. Wanneer applicaties met kernelrechten crashen heeft dit grote gevolgen voor het systeem en maakt herstel lastiger, zoals het probleem met de software van CrowdStrike liet zien. De aanpassing moet volgens Microsoft ervoor zorgen dat zowel security geborgd is als eenvoudiger herstel in het geval van een crash of fout.

Administrator Protection laat gebruikers bepaalde zaken waarvoor adminrechten zijn vereist, zoals systeemaanpassingen of de installatie van apps, zonder deze rechten uitvoeren. De aanpassing of installatie kan dan worden bevestigd door middel van Windows Hello, het biometrische authenticatiesysteem van Microsoft. Windows maakt dan een tijdelijk, geisoleerd admintoken aan om de taak uit te voeren.

Een andere nieuwe feature die Microsoft vandaag aankondigde zijn 'safe deployment practices' voor beveiligingsproducten. Alle leden van het Microsoft Virus Initiative moeten verschillende 'deployment rings' en uitgebreide monitoring voor hun beveiligingsproducten toepassen. Dit moet voorkomen dat een defecte update voor een grote storing zorgt, omdat de fout dan in een vroeger stadium kan worden opgemerkt. Verder laat Microsoft weten dat het veiligere programmeertalen gaat gebruiken, waarbij implementaties van C++ uiteindelijk worden vervangen door Rust.