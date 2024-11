Palo Alto Networks vreest breder misbruik van kritiek firewall-lek

Palo Alto Networks is bang dat een kritieke kwetsbaarheid in PAN-OS, het besturingssysteem dat op de firewalls van het securitybedrijf draait, op grotere schaal kan worden misbruikt nu exploitcode op internet is verschenen. Securitybedrijf Watchtowr, dat de exploit publiceerde, noemt het verbazingwekkend dat de betreffende kwetsbaarheden in de firewalls van Palo Alto Networks konden verschijnen.

Vorige week waarschuwde Palo Alto Networks voor een actief misbruikte kwetsbaarheid in de managementinterface van PAN-OS, Via kwetsbaarheid CVE-2024-0012, een authentication bypass in de managementinterface, kan een ongeauthenticeerde aanvaller PAN-OS adminrechten krijgen en als beheerder allerlei acties uitvoeren. Maandag kwam het bedrijf met een beveiligingsupdate, alsmede de waarschuwing voor een tweede actief misbruikte kwetsbaarheid (CVE-2024-9474) die in combinatie met CVE-2024-0012 wordt gebruikt.

Aanvallers gebruiken beide kwetsbaarheden om firewalls met malware te infecteren zoals webshells, om zo toegang tot het apparaat te behouden, aldus Palo Alto Networks. Dat heeft inmiddels een lijst met 23 ip-adressen gegeven die de aanvallers bij de eerder waargenomen aanvallen gebruikten. Het gaat in veel gevallen om ip-adressen van vpn-providers. Nu een exploit online is verschenen zal dit voor een 'bredere dreigingsactiviteit' kunnen zorgen, zo laat een update van het beveiligingsbulletin weten. Klanten worden opgeroepen de update te installeren en ervoor te zorgen dat de managementinterface van hun firewall niet vanaf het internet toegankelijk is.