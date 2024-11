Certificaatautoriteit Let's Encrypt bestaat 10 jaar, bedient 500 miljoen websites

Het is tien jaar geleden dat de gratis certificaatautoriteit Let's Encrypt werd gelanceerd, die inmiddels zo'n vijfhonderd miljoen websites bedient. Let's Encrypt heeft een volledig versleuteld web als doel en wil dit bereiken door tls-certificaten gratis uit te geven en de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Toen de certificaatautoriteit begon was slechts een kwart van de websites via een https-verbinding beschikbaar. Inmiddels is dat meer dan tachtig procent.

De Internet Security Research Group (ISRG) is de organisatie achter Let's Encrypt. Het initiatief wordt onder andere gesponsord door Mozilla, Akamai, Cisco en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Sinds de lancering op 18 november 2014 is Let's Encrypt uitgegroeid tot de grootste certificaatautoriteit op internet. "Ons non-profitwerk heeft via Let's Encrypt het internet ten goede veranderd en we zijn nog maar net begonnen", aldus Let's Encrypt bij het vijfjarig bestaan.