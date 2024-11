Brave-adblocker krijgt support voor 'procedureel filteren' van advertenties

De ontwikkelaars van Brave hebben de in de browser ingebouwde adblocker voorzien van 'procedureel filteren', om zo advertenties te blokkeren. Dat hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Het blokkeren van advertenties kan ervoor zorgen dat websites er visueel niet goed uitzien, zoals lege ruimtes waar normaal advertenties worden getoond. Een ander punt is dat advertenties soms niet door middel van netwerk requests zijn te blokkeren, omdat de advertenties en webcontent gecombineerd zijn.

In deze gevallen past Brave 'cosmetisch filteren' toe om zo ongewenste pagina-elementen te verbergen. Dit wordt gedaan door middel van CSS selectors. Niet alle elementen op een pagina zijn echter door middel van CSS selectors te verbergen. "CSS is declaratief, wat inhoudt dat het het uiterlijk en de layout van een pagina controleert op basis van de paginastructuur in plaats van de inhoud. Dit maakt het lastiger voor ons om het verschil tussen een advertentie en andere paginacontent te bepalen wanneer een advertentie eruitziet als de rest van de pagina", aldus de Brave-ontwikkelaars.

Om ook dergelijke advertenties te verbergen ondersteunt Brave nu procedureel filteren. Hierbij geeft de browser een omschrijving van hoe te blokkeren elementen eruitzien. "Procedureel filteren laat ons condities definiëren zoals "blokkeer elementen met de tekst KOOP DIT PRODUCT”. Dit maakt het mogelijk om nauwkeurig pagina-elementen te matchen: we kunnen elementen met specifieke elementen kiezen, die aan een minimale tekstlengte voldoen, of met een bepaalde HTML ancestor. Al met al vergroot dit het soort ongewenste content dat we op het web kunnen blokkeren." Procedureel filteren is toegevoegd aan Brave versie 1.73 voor alle platforms.