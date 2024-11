Politie waarschuwt voor malafide QR-codes op parkeerautomaten

Politie, gemeenten en parkeerbedrijf EasyPark waarschuwen voor malafide QR-codes die op parkeerautomaten worden geplakt. "De parkeerwereld heeft momenteel te maken met phishingpogingen via e-mail, sms en QR-codes", aldus EasyPark via een waarschuwingsbanner op de eigen website. "Het gebruik van QR-codes is bedoeld om parkeren sneller en makkelijker te maken. Legitieme QR-codes zijn altijd geïntegreerd in onze borden en worden niet als losse sticker aangebracht. Als er een sticker over een bord is geplakt, gebruik die dan niet", aldus het bedrijf.

De malafide QR-codes zijn onlangs op meerdere parkeerautomaten in Amsterdam, Maastricht en Sittard-Geleen aangetroffen. In Amsterdam was het eerder dit jaar ook al raak. "Let op: pas op voor nep-QR-codes op parkeerautomaten", laat de gemeente via de eigen website weten. De malafide QR-codes wijzen naar een pagina die op die van EasyPark lijkt en creditcardgegevens vraagt. "Gebruik voor het betalen van het parkeergeld alleen de vertrouwde parkeerapps of de officiële instructies op de parkeerautomaten. De stickers worden zo veel mogelijk verwijderd", zo luidt het advies van de gemeente Maastricht.

Vandaag kwam de gemeente Zwolle op Facebook met het volgende bericht: "Er is landelijk een toename van fraude met QR-codes op parkeerautomaten. Oplichters plakken nep-QR-codes op de automaten. Als je deze scant, kom je op een nepwebsite die lijkt op echte parkeerapps zoals Easypark. Hier vragen ze om persoonlijke en betaalgegevens om dit te misbruiken. De gemeente maakt geen gebruik van QR-codes op parkeerautomaten. Scan deze QR-codes dus niet!" Gisteren publiceerde de gemeente Zevenaar een zelfde bericht.

Vorige week kwam ook de Amsterdamse politie via Facebook met een waarschuwing. "Let goed op wanneer je een QR-code scant bij betaalautomaten in parkeergarages! Oplichters maken misbruik van deze codes om je naar een valse betaalwebsite te sturen, vaak naar *easypark*-achtige sites. Wanneer je betaalt, komt je geld terecht op de rekening van de oplichters, niet voor het parkeren."

Vorige maand was het raak in de Belgische stad Brugge, waar zeventien parkeerautomaten met frauduleuze QR-codes werden aangetroffen. De methode is niet nieuw. Twee jaar geleden waarschuwde de Amerikaanse politie al voor malafide QR-codes op parkeerautomaten en eerder dit jaar besloot het Belgische energiebedrijf EnergyVision betalingen via QR-codes op laadpalen uit te schakelen, nadat criminelen hier via malafide QR-codes misbruik van maakten.