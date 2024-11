Banken: steeds meer Nederlanders slachtoffer van 'pig butchering'

Steeds meer Nederlanders worden slachtoffer van 'pig butchering', een combinatie van datingfraude en beleggingsfraude, zo stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De NVB is samen met Slachtofferhulp en de politie een campagne gestart waarin slachtoffers worden opgeroepen aangifte te doen. "Deze nieuwe vorm van oplichting brengt veel schaamte met zich mee, waardoor gedupeerden het verhaal vaak voor zichzelf houden", aldus de organisaties.

Slachtoffers worden gemiddeld voor meer dan 25.000 euro opgelicht, aldus de NVB. maar er zijn ook gevallen waarbij slachtoffers voor tonnen werden gedupeerd. "In 2022 zag de Fraudehelpdesk een nieuwe vorm van beleggingsfraude met cryptovaluta. Op datingapps zoeken oplichters contact met vooral 40-plussers die gescheiden zijn en vermogend. Ze besteden veel aandacht en tijd aan het wekken van vertrouwen, zoals het benadrukken van gezamenlijke financiële interesses. Vervolgens bieden de oplichters dan aan om te helpen investeren in cryptovaluta", zo stelt de politie in het vandaag verschenen Fenomeenbeeld 2024 'Online Fraude' (pdf).

Slachtoffers denken dat ze flinke winsten kunnen maken, maar zodra de investeringen van het slachtoffer groot genoeg zijn verdwijnt het contact met de date en daarmee al het geld. "De slachtoffers raken aanzienlijke bedragen kwijt. Wereldwijd is dit een toenemend probleem, dat bekend staat als pig butchering", aldus de politie. In 2022 betaalden 103 van de 130 personen die melding deden gemiddeld 47.000 euro. De totale schade was bijna 5 miljoen euro. In 2023 ging het om 108 meldingen met een schade van ruim 2 miljoen euro. Voor de 68 gedupeerden was dit gemiddeld bijna 30.000 euro per persoon, zo laat het Fenomeenrapport weten. Dit jaar zal het aantal slachtoffers dat aangifte doet naar schatting ruim 160 bedragen.

"Vanwege het stijgend aantal gedupeerden van deze nieuwe vorm van datingfraude waarschuwt de NVB nu samen met Slachtofferhulp Nederland en de politie voor deze ingrijpende vorm van fraude, waarbij gedupeerden regelmatig grote sommen (spaar)geld verliezen", aldus de NVB. "Bijkomend probleem is dat slachtoffers zich vaak dubbel schamen: voor de geleden financiële schade én voor het feit dat ze gevallen zijn voor de charmes van een fictief persoon."

Slachtofferhulp Nederland meldt een toename van online dating- en beleggingsfraude en organiseert daarom extra lotgenotenbijeenkomsten. Een slachtoffer van 'pig butchering' deed via Slachtofferhulp haar verhaal. De FBI kwam afgelopen september ook met een waarschuwing voor deze vorm van fraude, die vorig jaar voor miljarden dollars schade zorgde (pdf).