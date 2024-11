'Tweeduizend firewalls Palo Alto Networks geïnfecteerd met malware'

Meer dan tweeduizend firewalls van Palo Alto Networks zijn via twee recente kwetsbaarheden geïnfecteerd met malware, zo stelt The Shadowserver Foundation op basis van eigen onderzoek. In Nederland gaat om 29 firewalls, aldus de stichting die zich met de bestrijding van cybercrime bezighoudt en geregeld online scans uitvoert naar kwetsbare systemen.

De twee kwetsbaarheden bevinden zich in PAN-OS, het besturingssysteem dat op firewalls van Palo Alto Networks draait. Het bedrijf waarschuwde vorige week voor een actief misbruikte kwetsbaarheid in de managementinterface van PAN-OS, Via kwetsbaarheid CVE-2024-0012, een authentication bypass in de managementinterface, kan een ongeauthenticeerde aanvaller PAN-OS adminrechten krijgen en als beheerder allerlei acties uitvoeren.

Maandag kwam Palo Alto Networks met een beveiligingsupdate, alsmede de waarschuwing voor een tweede actief misbruikte kwetsbaarheid (CVE-2024-9474) die in combinatie met CVE-2024-0012 wordt gebruikt. Hoelang het misbruik al plaatsvindt is onbekend. Via de twee beveiligingslekken installeren aanvallers een webshell om toegang tot de firewall te behouden en verdere aanvallen uit te voeren.

Inmiddels is exploitcode om misbruik van de kwetsbaarheden te maken online verschenen, wat tot breder misbruik kan leiden, aldus Palo Alto Networks. Het bedrijf heeft gisterenavond het eigen beveiligingsbulletin met meer Indicators of Compromise (Ioc) uitgebreid, waarmee organisaties kunnen kijken of ze doelwit van de aanvallen zijn geweest.