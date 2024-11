Van Weel: politie moet zich aanpassen aan verschuiving naar onlinewereld

Politie en andere opsporingsdiensten moeten zich aanpassen aan de verschuiving naar de onlinewereld, wat kennis vereist, zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. De minister liet tijdens een debat over de begroting van zijn ministerie weten dat mensen te naïef zijn over hoe de onlinewereld eruitziet. "We weten dat we in de echte wereld te maken hebben met criminelen, die rondlopen, die eruitzien als jij en ik, die om de hoek kunnen wonen, die kunnen aanbellen met een mooi praatje om te proberen ons geld afhandig te maken of die inbreken in ons huis of in bepaalde buurten rondhangen waar je 's avonds liever niet doorheen loopt. De onlinewereld is net zo."

Volgens Van Weel eindigt de uitdaging om de onlinewereld 'schoon te houden' niet bij de Nederlandse grens. "Die gaat daar ver overheen. Dat biedt ook uitdagingen aan onze rechtsmacht, bijvoorbeeld als we te maken hebben met een onlinefraudezaak uit Nigeria. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat we de criminaliteit uitbannen?" In dat kader is het nodig om Nederland niet als eiland in de onlinewereld te zien, voegde de bewindsman toe.

Daarnaast is het nodig dat de opsporingsdiensten zich aanpassen aan de verschuiving naar de onlinewereld, ging Van Weel verder. "Dat vereist kennis. In interviews die ik geef over bijvoorbeeld de toegang die de politie nodig heeft tot bepaalde sociale netwerken en de politiehack waar we helaas slachtoffer van zijn geweest, merk ik dat er heel veel onbekendheid is over hoe de onlinewereld eruitziet." Die onbekendheid zit volgens de minister niet alleen in de samenleving, maar ook bij de politie zelf. "Het is een volledig ander vak om online politieagent te zijn dan om dat in het echte leven te zijn."

"Dat onderscheid is er nu eenmaal. Het is dus geen one size fits all. Dus ja, wij moeten de beste mensen binnenhalen die met ons willen werken in de High-Tech Crime-unit", ging de minister verder. "Daar werken dus ook de beste mensen. Het mooie is dat die mensen gemotiveerd zijn om hun skills in te zetten voor onze samenleving. Omgekeerd moeten we ook zorgen dat de politie in de basis een bredere kennis heeft in de basisteams om uiteindelijk die onlinerecherchecapaciteit te kunnen combineren met het normale werk."