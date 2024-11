'Spionagegroep valt organisaties aan via wifi-netwerk van buren'

Een spionagegroep heeft begin 2022 verschillende organisaties in de VS gecompromitteerd door het wifi-netwerk van de buren te gebruiken, zo stelt securitybedrijf Volexity in een analyse. De aanvallers bevonden zich op duizenden kilometers afstand toen de aanval plaatsvond. Het wifi-netwerk van de niet nader genoemde organisatie vereiste alleen een geldig domain-gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen.

De aanvallers hadden eerder een password spraying-aanval tegen een publiek toegankelijke service van de organisatie uitgevoerd, wat een werkende gebruikersnaam en wachtwoord opleverde. Password spraying is een techniek waarbij een aanvaller veelgebruikte wachtwoorden probeert om op een account in te loggen. Om detectie te voorkomen gebruikt een aanvaller eerst één wachtwoord tegen een groot aantal accounts, voordat er een tweede wachtwoord wordt gebruikt.

De service in kwestie maakte gebruik van multifactorauthenticatie (MFA), waardoor alleen een gebruikersnaam en wachtwoord niet voldoende waren om op de service in te loggen. Het wifi-netwerk vereiste geen MFA. De aanvallers waren echter niet in staat om zelf fysiek verbinding met het wifi-netwerk te maken. Om deze barrière te overkomen werden verschillende organisaties in de buurt van de aan te vallen organisatie gecompromitteerd. De doelwit organisatie, organisatie A, werd aangevallen via het wifi-netwerk van organisatie B. Organisatie B was echter aangevallen via het wifi-netwerk van organisatie C, alsmede gecompromitteerde vpn-inloggegevens.

Uiteindelijk kregen de aanvallers zo toegang tot een systeem dat zowel over een bedrade verbinding als wifi-adapter beschikte. Vervolgens werd er via deze wifi-adapter en de eerder verkregen gebruikersnaam en wachtwoord ingelogd op het netwerk van organisatie A. Volgens Volexity is de aanval uitgevoerd door een vanuit Rusland opererende groep die ook bekendstaat als APT28, Forest Blizzard, Sofacy en Fancy Bear. Volexity stelt verder dat organisaties extra aandacht moeten geven aan de risico's die wifi-netwerken voor hun operationele security kunnen vormen.