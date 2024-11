Ministeries publiceren overzicht geplande cloudmigraties buiten Nederland

Verschillende Nederlandse ministeries zijn bezig met cloudmigraties naar providers en diensten buiten Nederland, zo blijkt uit een overzicht dat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering openbaar heeft gemaakt (pdf). Het gaat onder andere om het implementeren van Microsoft Teams. GroenLinks-PvdA had de staatssecretaris gevraagd een overzicht naar de Tweede Kamer te sturen van aankomende cloudmigraties en tot erover gedebatteerd is geen onomkeerbare stappen te nemen.

Volgens Szabo vindt er een verschuiving bij softwarebedrijven plaats, die zich steeds meer richten op de ontwikkeling voor de public cloud, waardoor de on-premise versies vaak minder functionaliteit bieden of soms zelfs helemaal verdwijnen. Momenteel wordt het Rijksbrede cloudbeleid geëvalueerd en herzien. "In de evaluatie van het Rijksbrede Cloudbeleid worden de uitkomsten van de onderzoeken van de Auditdienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (ARK), evenals de ontwikkelingen op digitale open strategische autonomie binnen de geopolitieke context meegenomen", aldus de staatssecretaris.

Als het gaat om geplande migraties gaat het onder andere om het ministerie van Onderwijs. Dat gebruikt al enige tijd Microsoft Teams voor videobellen en onderlinge chats. Op dit moment is het ministerie bezig met fase twee van de implementatie van Teams, waarbij in verschillende stappen meer functionaliteit wordt geactiveerd om uiteindelijk in documenten samen te werken. "In die laatste stap is de inzet van Onedrive/Sharepoint mogelijk aan de orde", voegt Szabo toe. De staatssecretaris merkt op dat het gepubliceerde overzicht niet volledig is en een momentopname betreft.

SSC-ICT, één van de grootste ict-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid, werkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een 'cloud managed werkplek'. Volgens de staatssecretaris is de vervanging van de huidige werkplek urgent omdat sommige onderdelen op korte termijn niet meer worden ondersteund door leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ivanti dat de support van Ivanti Workspace Control vanaf 31 december 2026 stopt en Microsoft dat vanaf volgend jaar oktober de standaard ondersteuning van Windows 10 stopt.

"Gezien de huidige (politieke) ontwikkelingen en veranderende zienswijze op datasoevereiniteit, heeft SSC-ICT besloten de dataopslag bij de nieuwe werkplek vooralsnog niet in de cloud onder te brengen; de data blijft dus vooralsnog on premise opgeslagen", voegt Szabo toe. De staatssecretaris geeft aan dat in het geval van SSC-ICT er geen onomkeerbare stappen worden genomen. "Wel vraag ik de Kamer oog te houden voor het doel van het gebruik van technologische ontwikkelingen zoals de cloud."