Microsoft beschuldigd van trainen 'AI' met Word- en Excel-documenten

Microsoft zou Word- en Excel-documenten van gebruikers gebruiken voor het trainen van 'AI', zo stelt een Canadese auteur. Het techbedrijf ontkent dit. Op 14 november schreef Dr. Casey Lawrence in een blogpost op Medium met de titel 'MS Word is Using You to Train AI' dat Microsoft een feature in Office heeft ingeschakeld die Word- en Exel-documenten scrapet voor het trainen van "interne AI-systemen".

De auteur wijst daarbij ook naar het in september 2024 bijgewerkte privacybeleid van Microsoft. Daarin staat dat het techbedrijf persoonlijke data voor het trainen van AI kan gebruiken. De feature in kwestie wordt 'Connected experiences' genoemd. Dit zijn 'experiences' die content van de gebruiker analyseren voor het doen van aanbevelingen, suggesties, inzichten en soortgelijke features, aldus de uitleg van Microsoft.

Het bericht op Medium werd door een X-gebruiker genaamd nixCraft onder meer dan 374.000 volgers verspreid en zo door allerlei media opgepikt. In een reactie op het bericht van nixCraft laat Microsoft weten dat het in Microsoft 365-apps geen klantdata gebruikt om large language models (LLMs) te trainen. De instelling is volgens Microsoft nodig om features mogelijk te maken waardoor verschillende personen aan een document kunnen werken. Gebruikers kunnen Connected experiences via de privacyopties van Office uitschakelen.

Update

De Privacy Company publiceerde in 2019 een Data protection impact assessment (DPIA) over Office 365, waarin ook Connected experiences wordt besproken ( pdf ). De DPIA levert vijf hoge databeschermingsrisico's op, die volgens de onderzoekers onder andere wordt veroorzaakt doordat Microsoft nog geen centrale opt-out functionaliteit voor de Connected Experiences in Office Online en in de mobiele Office apps heeft ingebouwd.